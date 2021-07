Davide muore a 18 anni dopo le dimissioni: “Non aveva mai avuto problemi”, ispettori in ospedale



“Era sempre stato bene e sembrava perfettamente sano” spiegano i genitori di Davide Bristot, il ragazzo di 18 anni morto in casa poche ore dopo le dimissioni dal pronto soccorso dell’ospedale di Belluno. La magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto l’autopsia: indagato un medico. Intanto la Regione Veneto invi gli ispettori in ospedale.

