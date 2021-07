Dayane Mello fa sul serio con Andrea Turino, le presentazioni di famiglia a Caserta



Sembra proprio che Dayane Mello abbia perso la testa per il bel casertano, visto che da Milano ha preso un treno che l’ha portata fino alla città campana dove sembra aver trascorso un paio di giorni. Non solo la modella ha avuto modo di visitare la Reggia di Caserta, ma ne ha approfittato anche per conoscere la famiglia di Andrea Turino, il suo nuovo fidanzato. Su Instagram ha postato diversi scatti insieme, tra i quali la foto con la presunta “suocera”, mamma del ragazzo.

