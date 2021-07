Denise Pipitone, interrogato per 6 ore Gaspare Ghaleb: è l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi



Aggiornamenti sul caso Denise Pipitone: oggi è stato interrogato per ben sei ore dalla Procura di Marsala Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, la sorellastra della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. L’uomo è stato sentito come testimone assistito nell’ambito dell’inchiesta che è stata riaperta sulla sparizione di Denise.

Continua a leggere



Aggiornamenti sul caso Denise Pipitone: oggi è stato interrogato per ben sei ore dalla Procura di Marsala Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, la sorellastra della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. L’uomo è stato sentito come testimone assistito nell’ambito dell’inchiesta che è stata riaperta sulla sparizione di Denise.

Continua a leggere

Continua a leggere