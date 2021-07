Denise Pipitone, l’ex moglie del papà Anna Corona: “Tutta Mazara sa che siamo innocenti”



Anan Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico di Denise Pipitone, si è sfogata ai microfoni di Quarto Grado: “Avete fatto troppi giochetti di prestigio sulla mia pelle e su quella dei miei figli. Piera Maggio va aiutata perché sta cercando di ritrovarla. Io posso dire che camminerò sempre a testa alta per Mazara. Tutta la città sa che noi non c’entriamo nulla con la scomparsa della bambina”.

