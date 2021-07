Diego Daddi, il marito di Elga Enardu, ha il Covid: “Non sta bene, spero non abbia una variante”



Diego Daddi, il marito di Elga Enardu, ha contratto il Covid19. A raccontarlo è l’ex calciatore su Instagram, ma anche l’influencer sarda che non nasconde una certa preoccupazione per lo stato di salute del compagno che, infatti, ha già manifestato qualche sintomo e lamentandosi del fatto che i test molecolari non possano essere alla portata di tutti.

