Disavventura per Aurora Ramazzotti in aeroporto: “Se non succede qualcosa non è il mio viaggio”



Aurora Ramazzotti è in procinto di partire con alcune amiche, tra cui anche Paola Di Benedetto, per andare qualche giorno a Ibiza. Il loro soggiorno, però, è ritardato ad una disavventura che si consuma a Malpensa dove a causa di alcuni passeggeri il volo slitta la sua partenza di svariate ore. La speaker radiofonica, piuttosto sconcertata dall’accaduto, racconta il tutto senza tralasciare la sua immancabile ironia.

