Donna trovata morta in casa a Livorno con una ferita alla testa, fermato il marito



È stato posto in stato di fermo il marito della donna di 62 anni ritrovata senza vita nel suo appartamento a Livorno sabato pomeriggio. L’uomo, che secondo gli inquirenti, era intenzionato a lasciare il Paese, avrebbe fornito un alibi per il quale i carabinieri non hanno trovato riscontro. Ginetta Giolli è stata uccisa probabilmente da un colpo alla testa.

