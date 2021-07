Drink gratis a chi fa il tampone: l’offerta anti-Covid della discoteca di Rimini



Un test per entrare in discoteca e avere una consumazione gratis. Il ‘Classic Club’, noto locale della città romagnola, lancia la nuova iniziativa (in attesa che il governo legiferi in materia). E riparte anche il ‘Musica’ di Riccione: chi non ha il Green pass potrà effettuare il test nel parcheggio della discoteca.

