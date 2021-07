È finita tra Myriam Catania e Quentin Kammermann: “Non possiamo crescere come coppia”



Quentin Kammermann ha annunciato la rottura con Myriam Catania. Il pubblicitario, in un lungo post pubblicato nelle Instagram Stories, ha fatto sapere che dopo aver riflettuto a lungo, si sono resi conto di non poter crescere come coppia. La loro priorità oggi resta il figlio Jacques. Continueranno a garantirgli un ambiente sereno e sosterranno sempre i suoi sogni.

