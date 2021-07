Elisabetta Canalis, la foto in topless sul tetto è una sfida vinta: “Ci provavo dall’estate scorsa”



Da qualche settimana, Elisabetta Canalis è tornata a godersi la sua terra. La showgirl ed ex velina di Striscia la Notizia sta trascorrendo le vacanze estive con la famiglia e gli amici in Sardegna. I giorni di relax si sono rivelati anche un’occasione per portare a termine una sfida: una foto – in topless – sul tetto.

