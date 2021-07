Enpa trova Petauro dello zucchero abbandonato: “Non comprate animali esotici con superficialità”



Un esemplare di Petauro dello zucchero infatti è stato rinvenuto nelle scorse in Abruzzo abbandonato al suo destino che sarebbe stato senz’altro tragico se non fossero intervenuti alcuni volontari dell’Enpa per salvarlo. L’Enpa lancia un appello ai cittadini a non acquistate animali esotici se non si è certi delle conseguenze.

