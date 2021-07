Esplosione fa crollare abitazione a Gimigliano: due persone intrappolate tra le macerie, una è grave



In casa vi erano due persone al momento del fatto, un uomo e una donna rimasti intrappolati tra le macerie del casolare crollato. Entrambi soccorsi dai vigili del fuoco trasportati in ospedale, la donna fortunatamente ha riportato solo ferite lievi mentre l’uomo è rimato ferito in maniera grave.

