Evan, ucciso di botte a 2 anni: rinviati a giudizio la mamma e l’ex compagno



Sono stati rinviato a giudizio Letizia Spatola, di 24 anni e il compagno Salvatore Blanco, 30enne, accusati di omicidio e maltrattamenti sul piccolo Evan, il bimbo di un anno e mezzo morto all’ospedale di Modica il 17 agosto scorso in seguito alle percosse ricevute in casa. Torneranno in aula davanti alla Corte d’Assise di Siracusa il prossimo 1 ottobre.

