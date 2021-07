Fabrizio Colica e Giacomo Visconti si sono sposati, la bellissima dedica del comico romano



Fabrizio Colica, il comico romano che con il fratello Claudio ha creato il duo de Le Coliche, si è sposato con il compagno Giacomo Visconti. I due, insieme già dal 2019, quando lo youtuber aveva fatto coming out sui social, si sono uniti in matrimonio a Imola. Il trentenne ha scritto una lunga e toccante dedica per il neo sposo, dimostrandogli tutto il suo amore.

