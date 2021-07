Facevano jogging e la spesa in orario di lavoro, nei guai anche il padre di “Angela da Mondello”



Sono 28 i dipendenti del Comune di Palermo e di alcune società partecipate in servizio presso i Cantieri culturali alla Zisa indagati. Andavano a fare la spesa o jogging, pur risultando presenti al lavoro. Tra gli indagati anche Isidoro Chianello, padre della donna diventata famosa come “Angela da Mondello” per la frase “non ce n’è Coviddi”.

