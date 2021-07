Farmaci scaduti, strutture fatiscenti e ospiti trascurati: sanzionati 122 centri di salute mentale



Controlli a tappeto dei Nas nelle strutture e centri incaricati dell’erogazione di servizi di salute mentale in tutta Italia. Su 536 strutture controllate i Carabinieri hanno accertato irregolarità in 122 di queste comminando 141 sanzioni penali e amministrative per un ammontare complessivo di 62 mila euro.

