Fedez avvilito dopo lo scontro con il Codacons, l’appello di Chiara Ferragni



Fedez, in un lungo sfogo pubblicato su Instagram, ha spiegato che i continui contrasti con il Codacons gli stanno facendo perdere l’entusiasmo di impegnarsi in progetti benefici. Trascorrere le giornate al telefono con gli avvocati, anziché con la sua famiglia lo avvilisce: “Questa cosa mi consuma”. Chiara Ferragni è intervenuta per sostenerlo.

