Ferruccio, il gattino scampato all’incendio del Montiferru



Per Ferruccio, gli ulivi del Montiferru andati in fumo negli incendi che da giorni ardono la Sardegna, erano casa. L’abbiamo trovato a tarda sera a Cuglieri, una delle comunità distrutte dall’enorme rogo: miagolava dalla mattina ma nessuno aveva avuto il tempo di porre rimedio a quei lamenti. Adesso, dorme avvolto in un maglione color senape. Simbolo della vita che, anche dopo le situazioni più disperate, prosegue.

