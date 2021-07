Finisce l’odissea dei 161 studenti bloccati a Malta in quarantena: sono arrivati in Italia



I 161 giovani studenti rimasti bloccati a Malta perché positivi al Covid e in quarantena sono tornati in Italia: in serata, poco dopo le 20, sono approdati all’aeroporto di Fiumicino, dal quale sono poi stati trasferiti in un Covid hotel per tutti i controlli sanitari del caso. I ragazzi sono risultati positivi durante una vacanza studio sull’isola.

Continua a leggere



I 161 giovani studenti rimasti bloccati a Malta perché positivi al Covid e in quarantena sono tornati in Italia: in serata, poco dopo le 20, sono approdati all’aeroporto di Fiumicino, dal quale sono poi stati trasferiti in un Covid hotel per tutti i controlli sanitari del caso. I ragazzi sono risultati positivi durante una vacanza studio sull’isola.

Continua a leggere

Continua a leggere