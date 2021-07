Firenze, 422 operai licenziati dalla Gkn con una e-mail. I sindacati: “Scelta criminale”



La Gkn di Firenze chiude lo stabilimento di Campi Bisenzio. Tramite e-mail ha licenziato 422 dipendenti annunciando che gli esuberi saranno strutturali poiché non vi sono, secondo l’azienda, le condizioni per ricorrere agli ammortizzatori sociali per cessata attività. I sindacati Fiom-Ggil di Firenze e Prato: “Scelta criminale”

Continua a leggere



La Gkn di Firenze chiude lo stabilimento di Campi Bisenzio. Tramite e-mail ha licenziato 422 dipendenti annunciando che gli esuberi saranno strutturali poiché non vi sono, secondo l’azienda, le condizioni per ricorrere agli ammortizzatori sociali per cessata attività. I sindacati Fiom-Ggil di Firenze e Prato: “Scelta criminale”

Continua a leggere

Continua a leggere