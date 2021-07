Flavia Pennetta aspetta il terzo figlio: “Non vediamo l’ora di conoscerti”



Flavia Pennetta ha annunciato che diventerà mamma per la terza volta. L’atleta, sposata con il tennista Fabio Fognini, ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui si intravede la pancia che i piccoli Federico e Farah baciano in attesa di veder arrivare il fratellino o la sorellina. La tennista non ha comunicato a che punto sia della gravidanza, ma probabilmente entro la fine dell’anno vedremo il nuovo pargolo della famiglia Fognini-Pennetta.

Continua a leggere



Flavia Pennetta ha annunciato che diventerà mamma per la terza volta. L’atleta, sposata con il tennista Fabio Fognini, ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui si intravede la pancia che i piccoli Federico e Farah baciano in attesa di veder arrivare il fratellino o la sorellina. La tennista non ha comunicato a che punto sia della gravidanza, ma probabilmente entro la fine dell’anno vedremo il nuovo pargolo della famiglia Fognini-Pennetta.

Continua a leggere

Continua a leggere