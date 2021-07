Gallipoli, drogate e violentate in vacanza: la denuncia di due giovani turiste



Drogate e violentate dal branco durante la vacanza a Gallipoli. L’agghiacciante vicenda coinvolge due giovani Veronesi che si trovavano in Salento per trascorrere qualche giorno di relax. Le due sono state avvicinate da alcuni ragazzi in un bar della zona e poi sono state drogate e abusate. Le turiste sono ora ricoverate all’ospedale Sacro Cuore di Gesù.

Continua a leggere



Drogate e violentate dal branco durante la vacanza a Gallipoli. L’agghiacciante vicenda coinvolge due giovani Veronesi che si trovavano in Salento per trascorrere qualche giorno di relax. Le due sono state avvicinate da alcuni ragazzi in un bar della zona e poi sono state drogate e abusate. Le turiste sono ora ricoverate all’ospedale Sacro Cuore di Gesù.

Continua a leggere

Continua a leggere