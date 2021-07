Genova, bambina di pochi giorni lasciata nella culla della vita



Una bimba di pochi giorni di vita è stata lasciata nella culla della vita dell’ospedale, struttura concepita appositamente per permettere di lasciare in condizioni di sicurezza i neonati da parte delle mamme in difficoltà nel pieno rispetto sia del piccolo che della riservatezza di chi lo deposita.

