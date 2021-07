Giallo a Piombino: trovato cadavere in un canale, ha una ferita alla testa



Il corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni, con una profonda ferita alla testa, è stato trovato riverso in un canale di scolo in zona portuale a Piombino (Livorno) intorno alle 12.30 di oggi. Il decesso, secondo un primo esame del cadavere, risalirebbe a non più di 12 ore fa.

