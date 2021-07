Gian Andrea Franchi, il nonno che aiuta i migranti, a processo per favoreggiamento dell’immigrazione



Sono stati rinviati a giudizio per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina Gian Andrea Franchi e Lorena Fornasir, fondatori a Trieste dell’associazione “Linea d’Ombra”, che aiuta i migranti che giungono in Italia dopo aver percorso la “rotta balcanica”. “Si vuole colpire esemplarmente due persone senza una verifica rigorosa dei fatti”, il commento di “nonno Andrea”, così come è conosciuto da tutti.

