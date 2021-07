Gigi D’Alessio e Denise Esposito escono allo scoperto, le foto di coppia su Instagram



Se in un primo momento poteva esserci qualche incertezza nel parlare di Denise come nuova compagna del cantante napoletano, le nuove testimonianze social non lasciano più spazio a dubbi. Denise è stata invitata persino al matrimonio di un caro amico e collaboratore di Gigi D’Alessio il che può significare soltanto una cosa: che per amici e familiari Gigi e Denise sono ormai una coppia consolidata. Lo testimoniano le foto pubblicate da loro stessi su Instagram, che mostrano la bella studentessa di giurisprudenza al fianco del cantante in un abito rosso.

