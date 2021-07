Gigi Hadid scrive ai paparazzi e ai fan: “Vi prego, non mostrate il viso di mia figlia”



La supermodella è mamma della piccola Khai, nata a settembre 20209 dall’amore con il cantante Zayn Malik. In un lungo messaggio rivolto alla stampa e ai fan, chiedere di rispettare la privacy della bambina, di cui non mostra mai il volto: “Il nostro desiderio è che possa vivere un’infanzia il più normale possibile, senza doversi preoccupare di un’immagine pubblica che non ha scelto di avere”.

Continua a leggere



La supermodella è mamma della piccola Khai, nata a settembre 20209 dall’amore con il cantante Zayn Malik. In un lungo messaggio rivolto alla stampa e ai fan, chiedere di rispettare la privacy della bambina, di cui non mostra mai il volto: “Il nostro desiderio è che possa vivere un’infanzia il più normale possibile, senza doversi preoccupare di un’immagine pubblica che non ha scelto di avere”.

Continua a leggere

Continua a leggere