Gioca in giardino e cade nella piscina, bimbo di 2 anni trovato riverso in acqua a Palermo: è grave



Il piccolo stava giocando da solo nel giardino ma non lontano dai parenti quando, per motivi tutti da accertare, è caduto in acqua senza più riuscire a riemergere. Il piccolo è stato trovato riverso nell’acqua e non respirava ma fortunatamente gli immediati soccorsi dei presenti e un massaggio cardiaco hanno scongiurato il peggio. Ora è ricoverato all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo.

Continua a leggere



Il piccolo stava giocando da solo nel giardino ma non lontano dai parenti quando, per motivi tutti da accertare, è caduto in acqua senza più riuscire a riemergere. Il piccolo è stato trovato riverso nell’acqua e non respirava ma fortunatamente gli immediati soccorsi dei presenti e un massaggio cardiaco hanno scongiurato il peggio. Ora è ricoverato all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo.

Continua a leggere

Continua a leggere