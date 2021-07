Giornata infernale in A1, autostrada bloccata e 20 chilometri di coda a Firenze



Caos e code di oltre 20 chilometri in A1 tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello. “Ore fermi immobili in corsia e la cosa devastante è che non è stato comunicato niente nei giorni precedenti” si sono lamentati molti automobilisti. Autostrade dal suo canto ha ribattuto che i lavori sono avvenuti di notte e che erano stati segnali dai cartelli luminosi.

Continua a leggere



Caos e code di oltre 20 chilometri in A1 tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello. “Ore fermi immobili in corsia e la cosa devastante è che non è stato comunicato niente nei giorni precedenti” si sono lamentati molti automobilisti. Autostrade dal suo canto ha ribattuto che i lavori sono avvenuti di notte e che erano stati segnali dai cartelli luminosi.

Continua a leggere

Continua a leggere