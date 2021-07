Giuliacci spiega perché il caldo record che sta soffocando il Canada può arrivare anche in Italia



Il colonnello Mario Giuliacci ha spiegato perché le temperature record raggiunte in Canada, e che hanno provocato la distruzione del paese di Lytton, nelle Columbia britannica, è un evento preoccupante anche per l’Italia: “La causa di tutto è il surriscaldamento del Pianeta. Dal 1970 ad oggi, quindi negli ultimi 50 anni, i gas serra sono saliti di oltre 90 unità, anche perché il consumo di petrolio sta salendo in maniera non lineare. Le prospettive non possono che essere preoccupanti”.

