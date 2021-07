Gkn chiude, 422 licenziati email. “Io e mio marito mandati a casa, cosa daremo ai nostri figli?”



Prima notte in fabbrica per gli operai dello stabilimento di Campi Bisenzio alle porte di Firenze. Venerdì hanno saputo di non avere più un lavoro leggendo un messaggio nella chat: “La nostra vita è stata sconvolta, in così poco tempo”. I sindacati parlano di “comportamento vigliacco” dell’azienda e chiedono l’intervento del governo.

