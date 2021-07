Gkn e i licenziamenti via e-mail, gli operai occupano la fabbrica: “Questa è casa nostra, non ce ne andremo”



Gli operai della Gkn hanno occupato la fabbrica dopo aver appreso del licenziamento in tronco via e-mail. I vertici dell’azienda hanno motivato la decisione sostenendo di non poter più mantenere la struttura dell’impresa. I lavoratori non riceveranno neppure sussidi di disoccupazione normalmente previsti.

