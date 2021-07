Guenda Goria a Maria Teresa Ruta: “Perché non incontri il mio fidanzato? Pensi solo a te stessa”



In una lettera aperta pubblicata su DiPiù la ex concorrente dela Grande Fratello Vip lamenta che la madre non abbia ancora incontrato il fidanzato di lei, Mirko Gancitano: “Provo imbarazzo perché tu sfuggi alle presentazioni. Prima mi criticavi perché i miei amori erano troppo vecchi, ora stai evitando di conoscere il mio Mirko”.

