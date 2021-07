Harry e William di nuovo uniti nel ricordo di Diana: “Vorremmo fosse ancora con noi”



L’inaugurazione della statua per Diana è stato un momento di incontro per i due fratello, da mesi al centro del chiacchiericcio dei tabloid britannici per la spaccatura dopo la scelta di Harry di allontanarsi dalla famiglia. Ma il ricordo della madre sembra averli ricompattati: “La nostra speranza è che sia vista per sempre come un simbolo della sua vita e della sua eredità”.

