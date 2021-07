I presidi chiedono l’obbligo di vaccino anche per gli studenti: “L’alternativa è la Dad”



Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, e la proposta di estendere l’obbligo di vaccinazione anche agli studenti in vista del ritorno a scuola a settembre: “Ma bisogna anche valutare tutte le possibilità riguardo alle alternative per i non vaccinati. Se questi ultimi dovessero essere una percentuale significativa, una delle alternative potrebbe essere la Dad ma vorremmo capire come fare per evitare disparità di trattamento”.

