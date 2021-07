Il 99% dei morti di Covid da febbraio a oggi non aveva completato il ciclo vaccinale



Secondo l’ultimo studio dell’ISS sui decessi per Covid il 99 per cento dei morti registrati dal primo febbraio 2021 al 21 luglio non aveva completato il ciclo vaccinale; tra coloro che invece erano completamente vaccinati si riscontra un’età media più alta e un numero medio di patologie pregresse maggiore.

