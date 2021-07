Il capriolo che vive all’aeroporto di Rimini condannato a morte: è un pericolo per gli aerei



L’animale aveva oltrepassato il recinto che delimita l’area della pista dello scalo romagnolo, ritrovandosi in un labirinto da cui non riesce più a uscire da settimane. Prima gli addetti alla sicurezza non sono stati in grado di metterlo al sicuro, poi gli esperti ingaggiati non sono riusciti ad anestetizzarlo. Il presidente della provincia, Santi: “Sono molto triste, ma non posso fare altro che abbattarlo”

Continua a leggere



L’animale aveva oltrepassato il recinto che delimita l’area della pista dello scalo romagnolo, ritrovandosi in un labirinto da cui non riesce più a uscire da settimane. Prima gli addetti alla sicurezza non sono stati in grado di metterlo al sicuro, poi gli esperti ingaggiati non sono riusciti ad anestetizzarlo. Il presidente della provincia, Santi: “Sono molto triste, ma non posso fare altro che abbattarlo”

Continua a leggere

Continua a leggere