Il mistero della morte di Francesco Pantaleo e la bugia ai genitori sulla data della laurea



Il ragazzo, 23 anni, era sparito da una settimana. Ai genitori aveva detto che doveva laurearsi il 27 luglio, n appello di laurea in cui però non compariva il suo nome. Il giovane avrebbe poi tentato di cancellare il sistema di geolocalizzazione dello smartphone regalatogli dal padre. C’è attesa per l’autopsia.

