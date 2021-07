Il padre di Pierpaolo Pretelli scrive ad Elisabetta Gregoraci e finisce in un mare di polemiche



Bruno Pretelli papà di Pierpaolo ha scatenato un mare di polemiche per aver scritto su Instagram un messaggi indirizzato ad Elisabetta Gregoraci, la conduttrice di Battiti Live che ha avuto un flirt con l’ex Velini nella casa del GFVip. “Complimenti per tutto da me e Margherita”, ha scritto in una story scatenando l’ira dei follower che hanno visto il gesto come una mancanza di rispetto nei confronti di Giulia Salemi.

Continua a leggere



Bruno Pretelli papà di Pierpaolo ha scatenato un mare di polemiche per aver scritto su Instagram un messaggi indirizzato ad Elisabetta Gregoraci, la conduttrice di Battiti Live che ha avuto un flirt con l’ex Velini nella casa del GFVip. “Complimenti per tutto da me e Margherita”, ha scritto in una story scatenando l’ira dei follower che hanno visto il gesto come una mancanza di rispetto nei confronti di Giulia Salemi.

Continua a leggere

Continua a leggere