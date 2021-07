Il Principe Harry ha scritto un memoriale: “Racconto la mia verità”, agitazione nella Royal Family



Il principe Harry ha scritto un memoriale sulla sua vita, da lui stesso definito “accurato e veritiero”. La pubblicazione in America e in Gran Bretagna è prevista per il prossimo ottobre, e la notizia fa tremare la corona inglese. Già scottati dall’intervista con Oprah Winfrey, i membri della Royal Family dovranno fare i conti con un nuovo racconto dell’ex Duca di Sussex che ha l’aria di essere tutt’altro che innocuo.

