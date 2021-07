Il sindaco Matteo Ricci a Fanpage: “A Pesaro situazione sottovalutata, mi arrivano minacce di morte”



Mercoledì sera la manifestazione contro il green pass del movimento Io Apro, a Pesaro, si è spostata sotto all’abitazione del primo cittadino Matteo Ricci. Mentre lui era a Torino sua moglie, chiusa in casa con i due figli, ha fotografato dall’alto l’assembramento davanti al portone. “Hanno fatto tutto in diretta social, mostrando a mezza Italia la mia abitazione”, commenta Ricci a Fanpage.it. “Pochi giorni fa, l’organizzatore ha incontrato Matteo Salvini in un incontro ufficiale. Trovo che sia gravissimo. Adesso sui social mi arrivano minacce di morte”.

