Il virologo Bassetti: “No Vax organizzazione criminale, chi è contro i vaccini è contro lo Stato”



Matteo Bassetti, professore Ordinario dell’Università di Genova e direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino, sui no vax: “Io sono sempre stato dalla parte della scienza e continuo ad esserlo. Ricevo minacce di ogni tipo, da quelle personali a quelle per la mia famiglia e i mie figli. È sbagliato considerare l’attacco no vax perseguibile a querela, deve essere considerato come attacco contro lo Stato e come tale essere essere perseguito”

