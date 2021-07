Imperia, carabinieri entrano in Comune per far indossare masherine. Sindaco Scajola: “Fuori da qui”



L’ex Ministro degli Interni ed oggi sindaco di Imperia Claudio Scajola ha cacciato in malo modo due carabinieri intervenuti in consiglio comunale dopo la segnalazione di un’eletta del Movimento 5 Stelle, secondo la quale non si stavano rispettando le norme anti contagio.

