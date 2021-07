In bimbi nati nel Sud Italia hanno il 50% di rischio in più di morire rispetto a quelli del nord



La terribile fotografia statistica sulla disparità tra neonati delle regioni del Mezzogiorno e neonati delle regioni settentrionali arriva da uno studio presentato oggi dalla Società Italiana di Pediatria (Sip). I numeri peggiori in Sicilia, Calabria e Campania. “L’idea che nascere in un particolare territorio possa offrire una minore probabilità di cura e di sopravvivenza non è accettabile” spiegano i pediatri.

Continua a leggere



La terribile fotografia statistica sulla disparità tra neonati delle regioni del Mezzogiorno e neonati delle regioni settentrionali arriva da uno studio presentato oggi dalla Società Italiana di Pediatria (Sip). I numeri peggiori in Sicilia, Calabria e Campania. “L’idea che nascere in un particolare territorio possa offrire una minore probabilità di cura e di sopravvivenza non è accettabile” spiegano i pediatri.

Continua a leggere

Continua a leggere