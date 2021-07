In Italia nei primi sei mesi del 2021 sono scomparsi quasi due bambini al giorno



Nei primi sei mesi del 2021 in Italia sono scomparsi 336 minori italiani, quasi due al giorno: il numero – agghiacciante – riguarda i soli bambini che non sono mai più stati ritrovati e dei quali con il passare del tempo aumentano le probabilità di non avere più notizia. Il numero degli stranieri è invece quasi dieci volte più alto: dal primo gennaio al 30 giugno di quest’anno ne sono scomparsi 2.649.

Continua a leggere



Nei primi sei mesi del 2021 in Italia sono scomparsi 336 minori italiani, quasi due al giorno: il numero – agghiacciante – riguarda i soli bambini che non sono mai più stati ritrovati e dei quali con il passare del tempo aumentano le probabilità di non avere più notizia. Il numero degli stranieri è invece quasi dieci volte più alto: dal primo gennaio al 30 giugno di quest’anno ne sono scomparsi 2.649.

Continua a leggere

Continua a leggere