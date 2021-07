In Italia si è fermato il calo dei ricoveri in terapia intensiva



Secondo il bollettino di oggi, giovedì 8 luglio, del Ministero della Salute in Italia si è fermato il calo dei ricoveri in terapia intensiva: sono infatti 180 i pazienti ricoverati per Covid in rianimazione, gli stessi di ieri. Anche gli ingressi giornalieri sono gli stessi delle 24 ore precedenti, e cioè 8. Ma diminuiscono ancora le ospedalizzazioni in area non critica.

