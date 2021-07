In ospedale col mal di testa, viene dimesso dopo flebo: Davide muore poco dopo nel sonno a 18 anni



Lutto a Sedico, in provincia di Belluno, per la morte di Davide Bistrot, figlio 18enne di Paolo, ex palleggiatore e nazionale di volley, che per anni ha militato nell’allora Luxottica Belluno. Dopo aver accusato un forte mal di testa ed essersi recato in ospedale, è stato dimesso ma la mamma lo ha trovato senza vita poche ore dopo nel suo letto. Aperta un’indagine e disposta l’autopsia.

