In piazza con i No vax, al via a procedimento disciplinare per il primario di Novara



L’azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara ha formalmente aperto un procedimento disciplinare su Pietro Luigi Garavelli, primario di Malattie infettive del nosocomio, che nei giorni scorsi aveva partecipato ad una manifestazione contro il Green pass ad Alessandria: “Sono molto amareggiato, non farò più attività divulgativa sul Covid fino a settembre”.

