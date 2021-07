Incendi in Sardegna, Giorgia Palmas: “Ho il cuore spezzato, pene severe a chi causa questi inferni”



La showgirl sarda esprime tutto il suo dolore per le condizioni in cui versa la sua terra in questi giorni, a causa dei devastanti incendi a est della regione. Con un post su Instagram esprime tutto il suo dolore e ringrazia le forze dell’ordine: “Ci trema l’anima pensando a chi ha e sta perdendo tutto, piange il cuore a sapere di tanti animali morti tra le fiamme”.

