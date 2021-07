Incendi in Sardegna, intere comunità in ginocchio: “Ora i poveri aiutano altri poveri”



“Siamo in ginocchio, l’economia di Cuglieri è distrutta” commentano nel piccolo paese dell’oristanese assediato dall’incendio per una notte intera. Un’imprenditrice: “C’è gente che ha perso tutto, lavoro, bestiame, campagne, spero che la Regione Sardegna intervenga presto, per ora la situazione è che i poveri stanno aiutando altri poveri”.

